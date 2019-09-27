Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

Бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин 26 сентября умер в возрасте 68 лет, сообщила его дочь Александра Кузьмина в Facebook. Господин Кузьмин занимал должность главного архитектора столицы с 1996 по 2012 год, когда мэром Москвы был Юрий Лужков (до 2010 года).

После отставки господина Лужкова Александр Кузьмин сохранил свою должность при новом мэре столицы Сергее Собянине, однако подал в отставку в 2012 году. Был автором и соавтором проектов строительства МКАД, третьего и четвертого транспортных колец, «Москва-сити», Ледового дворца в Крылатском, Детской олимпийской деревни, планировки природно-исторического парка «Царицыно», реконструкции «Манежа», «Гостиного двора». Один из авторов проекта здания театра Et Cetera.

Александр Кузьмин, профессор и академик Международной академии архитектуры, участвовал в работе над 60 крупными градостроительными проектами и научными трудами. Имел звания народного архитектора, заслуженного архитектора, почетного строителя России. С 2014 года был президентом Российской академии архитектуры и строительных наук.

В декабре 2011 года Александр Кузьмин дал интервью “Ъ”.