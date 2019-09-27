Директор ФБК Жданов освобожден после ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов вышел из спецприемника, сообщил он в Twitter. Господин Жданов с 19 сентября отбывал восемь суток административного ареста за нарушение правил проведения митингов.

Господина Жданова осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции 27 июля, а затем еще на десять суток за призывы к участию в ней же. Первый срок он отбыл полностью. От второго срока господин Жданов отбыл только два дня, после чего его выпустили из одного спецприемника, а конвой не забрал во второй. Он не поехал в спецприемник самостоятельно, а отправился за границу в отпуск, совмещенный с деловой поездкой. По возвращении в Россию Иван Жданов был осужден Мещанским судом к отбытию оставшегося срока.

Напомним, в августе СКР возбудил уголовное дело по подозрению в отмывании 1 млрд руб. ФБК. В сентябре у сторонников Алексея Навального по всей стране прошли обыски.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».