Пхеньян усомнился в возможности проведения третьего саммита КНДР—США

Третий саммит лидеров КНДР и США может не состояться из-за недостаточного прогресса в выполнении уже достигнутых договоренностей, заявил советник Министерства иностранных дел КНДР Ким Ке Гван.

«Прошедшие встречи на высшем уровне и переговоры между КНДР и США послужили историческим поводом для того, чтобы высшие руководители КНДР и США выразили свою политическую волю положить конец враждебным отношениям между двумя странами и установить мир и стабильность на Корейском полуострове. Однако никаких практических последующих мер по реализации вопросов, согласованных на переговорах на высшем уровне, принято не было, что отбрасывает тень на возможность проведения будущих переговоров на высшем уровне»,— приводит слова Ким Ке Гвана ЦТАК (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению представителя северокорейского МИДа, именно Вашингтон не сделал ничего для реализации совместных заявлений. Напротив, отметил он, США возобновили совместные учения с Южной Кореей, которые американский президент Дональд Трамп обещал приостановить.

Советник МИДа добавил, что американские политики одержимы идеей ядерного разоружения и считают, что Пхеньян сможет «получить доступ к светлому будущему» только после отказа от ядерного оружия. «Это заставляет меня усомниться в возможности нового прорыва в отношениях между КНДР и США»,— заявил Ким Ке Гван.

Тем не менее представитель северокорейского внешнеполитического ведомства надеется, что господин Трамп отличается от своих предшественников в подходе к принятию решений по КНДР. «Я хотел бы возложить надежду на мудрый выбор президента Трампа и смелое решение»,— заключил он.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже дважды. Их второй саммит состоялся в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в который зашли переговоры между странами.

О возможности проведения новой встречи — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».