Малым инновациям не хватает кадров

Финансирование — не единственная проблема поддержки МСП. Как показало представленное на недавнем форуме «Технопром» исследование Центра стратегических разработок инновационной сферы Новосибирской области, 32% инновационных компаний региона испытывают нехватку кадров, а 46% занятых в инновационной сфере совмещают эту деятельность с другой. 43% опрошенных констатируют, что для них инновационные МСП — новый опыт. В числе барьеров, отмеченных при опросе,— недостаточный объем доступного финансирования и трудновыполнимые условия его получения. Тем не менее в рамках чисто «гаражной экономики» опрошенные оставаться не намерены — 85% компаний региона планировали привлечение сторонних инвестиций.

Дмитрий Бутрин