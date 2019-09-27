Для спасения Вовы Езерского не хватает 773 400 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Вова родился с пороком развития спинного мозга — Spina bifida. На шестые сутки после рождения спинномозговую грыжу иссекли. Больше врачи по месту жительства ничем помочь не смогли. У Вовы нарушены функции почек и мочевыводящих путей, есть неврологические и ортопедические проблемы. Ему необходимо обследование в нашей клинике под контролем междисциплинарной команды специалистов, чтобы определить тактику лечения и реабилитации. Надеюсь, мы сможем не только предотвратить угрожающие здоровью осложнения, но и добиться социализации мальчика».

Стоимость обследования 986 400 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб. Не хватает 773 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вову Езерского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вовы — Ирины Сергеевны Езерской. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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