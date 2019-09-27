ExxonMobil продает активы в Норвегии на $4,5 млрд

Крупнейшая частная нефтяная компания в мире ExxonMobil заявила о продаже активов в сфере геологоразведки и нефтедобычи в Норвегии. Сделку на $4,5 млрд заключат с местной компанией Var Energy, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании. Предполагается, что сделку закроют в четвертом квартале 2019 года.

Среди активов ExxonMobil — доли в более чем 20 действующих месторождениях. Добыча на них составляет 150 тыс. баррелей в сутки.

Сделка проходит в рамках планов ExxonMobil по продаже непрофильных активов на $15 млрд до 2021 года. По данным Reuters, компания также может прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США.

Напомним, в России ExxonMobil столкнулась с «административными барьерами» и просит устранить их. Компания, в частности, хочет получить право использовать для сейсморазведки бурения суда под иностранным флагом.

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