ВТБ в Липецкой области кредитный портфель составил 29 млрд

По итогам первого полугодия общий кредитный портфель банка ВТБ в Липецкой области увеличился на 12% и достиг 29 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 13%, до 20,3 млрд рублей.



Кредитный портфель корпоративного бизнеса, представленного в регионе сегментом СМБ, на отчетную дату составил 18,4 млрд рублей (+8% к началу года). Из них на долю займов, выданных в рамках государственных программ поддержки бизнеса, приходится 10,6 млрд рублей (+23%).

Документарный портфель корпоративного бизнеса липецкого ВТБ на 1 июля 2019 года составил 624 млн рублей, увеличившись с началом года более чем в два раза. В январе-июне наиболее активно гарантиями ВТБ пользовались компании, занятые в сферах оптовой торговли, металлообработки, пищевой промышленности и транспортных услуг.

Объем привлеченных средств юридических лиц по итогам шести месяцев вырос на 11% и составил 8,6 млрд рублей, из которых 5,2 млрд — средства компаний малого и среднего бизнеса (+17% с начала года).

Розничный кредитный портфель за шесть месяцев года вырос на 20%, до 10,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 5,4 млрд рублей. Ипотечный портфель на отчетную дату составил 3,9 млрд (рост с начала года на24%), автокредитования — 848 млн рублей. Портфель привлеченных средств физлиц за полугодие вырос на 13%, до 11,7 млрд рублей.

За первое полугодие 2019 года банк ВТБ в Липецкой области выдал населению региона 1,6 млрд рублей заемных средств — на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины от данной суммы составили кредиты наличными — почти 1 млрд рублей. Объем ипотечных продаж по итогам отчетного периода продемонстрировал динамику в 45% и достиг 503 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин отметил: «ВТБ — клиентоориентированный банк, предлагающий своим пользователям оптимальные решения их финансовых задач. Важно подчеркнуть, что банк работает со всеми программами господдержки как для предпринимателей, так и для физических лиц. Предоставление доступных финансовых инструментов, создание максимально удобных услуг, сервисов и продуктов, повышение качества обслуживания – ключевые элементы нашей стратегии в работе с клиентами».