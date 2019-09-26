Поддержка дольщиков и борьба с коррупцией

26 сентября состоялась очередная 29-й сессия Липецкого облсовета депутатов. В числе прочего региональные парламентарии рассмотрели изменения в законы о защите дольщиков, о регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений и о предупреждении коррупции. Кроме того, были внесены поправки в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб».

Одними из первых депутаты регионального парламента рассмотрели изменения в закон «О защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов». В соответствии с федеральным законодательством вместо реестра пострадавших граждан теперь вводится реестр проблемных домов. «Реестр будет формироваться в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. То есть, пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо дополнительных процедур»,— подчеркнул спикер облсовета Павел Путилин.

Кроме того, введена новая мера поддержки: дольщикам могут предложить идентичную квартиру в другом доме, который строится или уже построен инвестором. При этом пострадавшие освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику. Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.

Также депутаты рассмотрели важные изменения в «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб». С законодательной инициативой выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов. «В настоящее время в нашей Липецкой области не хватает 269 медицинских специалистов. Больше всего не хватает терапевтов, педиатров, врачей «скорой помощи», анестезиологов – реаниматологов, онкологов и неонатологов,— сообщил Павел Путилин. — Врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустроятся в государственные поликлиники и больницы области не менее чем на одну ставку, будут получать 1 млн руб. из областного бюджета».

Полный перечень дефицитных специальностей определяется нормативным правовым актом администрации региона. В управлении здравоохранения считают, что эти изменения позволят привлечь и закрепить специалистов, необходимых региону: доктор, получивший выплату, обязан будет отработать на своей должности пять лет. Если это условие не будет выполнено, единовременную социальную выплату нужно будет вернуть пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока. На реализацию законопроекта в этом году предлагается направить из облбюджета 25 млн руб. До конца года управление здравоохранения планирует привлечь около 25 специалистов.

Народные избранники внесли необходимые для соответствия федеральному законодательству изменения и в областные законы «О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений» и «О предупреждении коррупции». В соответствии с ними депутаты сельсоветов освобождаются от необходимости каждый год сдавать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Отчитываться им придётся лишь в двух случаях: в течение четырех месяцев со дня избраниям депутатом, а также если сумма сделки в отчетном году превысила семейный доход депутата за три года. «Поправки в закон направлены на поддержку сельских депутатов, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Значительная их часть – это работники бюджетной сферы, а также пенсионеры, то есть граждане, получающие единственный доход. Для них сбор всех справок зачастую превращается еще и в серьезную трудность: нужно отпрашиваться с работы, ехать за необходимыми документами, тратить для этого личные средства»,— отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.