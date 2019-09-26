СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

В Иране по состоянию на 25 сентября на ряде усовершенствованных центрифуг началось обогащение урана вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также сообщается, что Тегеран намерен установить больше таких центрифуг, чем заявлял ранее.

9 сентября МАГАТЭ подтвердило ввод Ираном центрифуг для обогащения урана нового поколения. Сообщалось, что Иран «привел в действие или активирует» 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей в рамках третьего этапа отказа от обязательств по СВПД.

Напомним, 8 мая Иран объявил о приостановке части обязательств по подписанному в 2015 году СВПД из-за введенных США санкций. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу: начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в ядерной сделке. 6 сентября Иран начал третий этап сокращения обязательств по соглашению.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».