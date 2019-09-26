Власти Татарстана не рассматривают легализацию многоженства в республике

«В Татарстане не планируют принимать соответствующего закона»,- заявила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, комментируя предложения священников легализовать многоженство.

«Мы все же живем в светском государстве, и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности»,- сказала она РИА «Новости». При этом госпожа Галимова добавила, что «подобные инициативы должны исходить исключительно от самих людей, причем от принципиального большинства, чего мы на сегодняшний день не видим».

Как сообщал «Ъ-Казань», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить многоженство, которое, по его данным, существует в Татарстане, Чечне и Дагестане. Он считает, что позволило бы решить ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, и защитить права женщин.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов назвал женщин «красотой жизни для каждого мужчины». Он сообщил, что чтобы дать женщинам «возможность самореализоваться, получить профессиональное признание», в Татарстане в следующие два года построят 49 детсадов.

"Ъ-Казань"