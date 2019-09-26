Муфтий Москвы предложил узаконить существующее в Татарстане многоженство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить многоженство, которое на сегодняшний деньсуществует в Татарстане, Чечне и Дагестане. По его мнению, это позволило бырешить ряд социальных проблем, которые вызваны существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, передает РИА «Новости».

Господин Аляутдинов считает, что узаконенное многоженство «стало бы гарантом соблюдения прав женщин, которые в настоящее время не защищены, поскольку гражданско-правовые отношения в России регулируются на основе законодательства РФ, а не законами шариата». Такие вопросы должны рассматривать лишь компетентные органы. К ним необходимо привлекать знатоков исламского законодательства, считает муфтий.

«Многожёнство – это сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и т. д. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака», — добавил господин Аляутдинов.

"Ъ-Казань"