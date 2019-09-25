Президент Татарстана назвал женщин «красотой жизни для каждого мужчины»

«Женщина – красота жизни для каждого мужчины, опора и светлый источник семьи»,– сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая сегодня с ежегодным посланием Госсовету республики.

Он добавил, что благодаря женщине «живет, сохраняется и развивается нация». «Не зря наш родной язык называют "материнским", мы все выросли, слушая колыбельные на нем. Пусть так будет всегда»,– сказал глава региона.

Рустам Минниханов сообщил , что чтобы дать женщинам «возможность самореализоваться, получить профессиональное признание», в Татарстане в следующие два года построят 49 детсадов.

"Ъ-Казань"