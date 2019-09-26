«Интерфакс»: экс-замминистра культуры Пирумова обвиняют в отмывании 800 млн рублей

Следственный комитет возбудил против бывшего заместителя главы Минкультуры Григория Пирумова еще одного уголовное дело. Его и других фигурантов обвиняют в легализации 800 млн руб., похищенных со строительства объекта Эрмитажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Следствие полагает, что с июля 2015 года по март 2016-го Пирумов и другие его соучастники совершили хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение строительных работ объекта Эрмитажа. Полученные преступным путем около 800 млн руб. были легализованы через фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях»,— сказал агентству источник.

Дело возбудили в начале сентября. Вместе с бывшим замминистром обвиняемыми проходят экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, экс-председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, предприниматель Никита Колесников, глава «Мехстройтранса» Валерий Рогов, финансовый директор «Горизонта» Юлия Бегеза.

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Ранее против Пирумова возбудили дело о хищении 450 млн руб. из бюджета, предназначенных для строительства зданий Эрмитажа, также его обвинили в организации преступного сообщества. Бывший замминистра не признает вину.

Григория Пирумова в 2017 году приговорили к полутора годам колонии по так называемому делу реставраторов. Его признали виновным в мошенничестве на 164 млн руб. и в покушении на мошенничество при реставрации культурных объектов. По этому делу Пирумов признал вину. На апелляции гособвинению удалось увеличить срок наказания до трех лет лишения свободы.

Подробнее об уголовном деле по хищению денег на строительстве объектов Эрмитажа — в материале “Ъ” «ОПС Григория Пирумова подобрали нового участника».

О предыдущем деле экс-замминистра — в материале “Ъ” «Хищения в Минкульте получили всеобщее признание».