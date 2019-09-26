Deutag Drilling отстояла дивиденды в офшоре

Российской компании впервые за последние годы удалось доказать свою правоту в споре с налоговой службой по поводу дивидендов в офшор. Как пишет РБК, фирме Deutag Drilling доначислили почти 40 млн руб. за прибыль, переведенную кипрскому акционеру. ФНС посчитала эту структуру технической и заподозрила российскую компанию в уклонении от уплаты налогов. Как ответчику удалось отстоять свою позицию? И станет ли этот случай важным для бизнеса прецедентом? Разбирался Григорий Колганов.

В 2014 году подрядчик международного консорциума Sakhalin Energy Deutag Drilling перечислила почти всю свою прибыль кипрскому акционеру, заплатив налог в 5% в рамках соглашения между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения. Но деньги ушли на счет в британский банк, что дало основание ФНС считать офшорную структуру технической, а истинным получателем дохода — материнскую фирму из Великобритании. С Соединенным Королевством льготной ставки нет, а потому Deutag Drilling доначислили налогов почти на 40 млн руб. Для российского бизнеса выплата дивидендов офшорным акционерам — распространенная и законная практика, говорит партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. Далеко не всегда в подобных случаях предприниматели уходят от налогов, но регулярно сталкиваются с претензиями фискальных органов, продолжает Гузей: «Так удобнее структурировать бизнес, особенно когда речь идет о проектах, где участвует много иностранцев, и нужно учесть все интересы. Где-то это используется только для того, чтобы законным образом сэкономить на налогах.

К 2019 история негативных решений против налогоплательщиков по сходным вопросам насчитывает уже, наверное, лет семь».

Это редкий случай, что Deutag Drilling удалось доказать, что кипрская структура не техническая: во-первых, была зарегистрирована в 2003-м, то есть за 11 лет до выплаты дивидендов, во-вторых, ведет собственную деятельность — например, полученные деньги она одолжила немецкой компании. Кроме того, сама компания на острове заплатила больше налогов, чем составила бы предполагаемая экономия в России. А из-за финансового кризиса на Кипре 2014 года пришлось перечислить средства в британский банк. Арбитраж принял эти аргументы, а бизнес заговорил о положительном прецеденте. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин преисполнен оптимизма, хотя утверждает, что предприниматели практически не жалуются на суды в подобных вопросах: «Обращений в массовом порядке на предмет того, что за дивиденды, которые переводят за рубеж, доначисляют, нет. Такие ситуации либо решают самостоятельно, либо они возникают не очень часто. Если это действительно компания, которая работала и связана с бизнесом, значит, слава богу, что так произошло, и справедливость восторжествовала. Конечно, это вызывает оптимизм».

Но можно ли говорить о положительном прецеденте, который станет аргументом в подобных спорах бизнеса с налоговой? Управляющий партнер компании «Корпус Права» Артем Палеев так не считает: каждый такой случай единичный, и предпринимателям всякий раз придется заново доказывать свою невиновность. «Дела по налоговым вопросам давно разбираются с позиции превалирования публичных интересов над частными. Я не могу сказать, что суды находятся на стороне налоговой, но то, что они бюджетоориентированные, это да. Я бы не рассчитывал на то, что теперь все будет просто. На самом деле при наличии большого количества оценочных критериев того или иного института, в данном случае мы говорим об институте фактического получателя дохода, доказывать нужно все с самого начала как в первый раз»,— резюмирует Палеев.

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Как уточняет РБК, центральный аппарат ФНС согласился с необоснованностью претензий своего сахалинского подразделения. Но у налоговой службы есть еще вопросы к Deutag Drilling и выплате дивидендов по другому эпизоду. Так что российская компания выиграла пока лишь одну битву.

Одним из самых громких дел о перечислении дивидендов в офшор стал спор «Северстали» и налоговой. В 2015 году компанию обязали заплатить недоимку в размере 1 млрд руб. Компания Алексея Мордашова долго пыталась оспорить это решение, но налоговиков поддержали суды трех инстанций.