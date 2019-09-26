Уволенные из-за дела Голунова полицейские пытаются через суд восстановиться на службе

Бывшие сотрудники МВД, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова, подали иски с требованием восстановить их на службе к ГУ МВД России по Москве и к УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Дела Андрея Щирова и Романа Феофанова отнесены к категории восстановления на службе из-за признания приказа об увольнении недействительными. Иск Максима Уметбаева отнесен к иным спорам по делам восстановления на работе.

Заседания проходят в закрытом режиме из-за рассмотрения документов, которые содержат государственную тайну, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова «РИА Новости».

Напомним, господина Голунова задержали 6 июня. Утверждалось, что при обыске у него нашли наркотик. Впоследствии обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в официальном обращении говорил об увольнении двух генералов полиции из-за этого дела. Со своих постов ушли глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции, однако подозреваемые не были установлены.

Подробнее о том, как закрылось дело Ивана Голунова читайте в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».