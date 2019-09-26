«Единая Россия» рассмотрит обращение ЦИК о нарушениях на выборах в Петербурге

«Единая Россия» рассмотрит обращение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о вмешательстве в муниципальные выборы в Петербурге. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, «муниципальные выборы комментирует руководитель регионального отделения партии, что в принципе (Вячеслав —“Ъ-СПб” ) Макаров и сделал, сделал достаточно понятно», сообщает ТАСС. Господин Турчак добавил, что пока обращений из ЦИК не поступало.

Накануне Элла Памфилова заявила о планах обратиться в «Единую Россию» с просьбой дать оценку действий своих представителей.

Напомним, что 25 сентября глава Центральной избирательной комиссии на заседании 25 сентября сообщила, что у нее есть доказательства прямого вмешательства в муниципальные выборы в Петербурге главы ЗакСа Вячеслава Макарова, а также трех депута