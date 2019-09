Фонд мэра Лондона расстался с Еленой Батуриной

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент Inteco Management Елена Батурина «была вынуждена» уйти с поста члена правления благотворительной организации Mayor`s Foundation for London (MFL), возглавляемой мэром Лондона Садиком Ханом. Об этом сообщил сайт расследований Finance Uncovered. Практически идентичная заметка была опубликована и в The Times.

Finance Uncovered (FU) утверждает, что вынужденный уход госпожи Батуриной связан с публикацией сайта, выяснившего, что попечителем MFL она стала после того, как ее собственный благотворительный фонд Be Open передал MFL 138 тыс.

По данным FU, за год до этого один из попечителей Be Open, Доминго Пласас Руис, был обвинен в Испании в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинения никак не были связаны ни с фондом госпожи Батуриной, ни с ней самой.

Как следует из публикации Finance Uncovered, в администрации господина Хана были «обеспокоены» ситуацией, однако сам мэр появился на публике вместе с госпожой Батуриной и даже сделал с ней селфи.

Когда в Finance Uncovered только опубликовали информацию об уголовном преследовании господина Руиса, представители MFL отметили, что госпожа Батурина познакомилась с деятельностью фонда в 2014 году (то есть когда мэром Лондона был еще Борис Джонсон), а когда дело дошло до получения средств Be Open, «были проведены проверки в соответствии с обычной процедурой… Изучались, к примеру, налоговый статус (Be Open.— “Ъ”), природа организации, то, пользуется ли она доверием, включая и природу другой благотворительной деятельности Be Open». Попечителем MFL госпожа Батурина стала в 2017 году.

Комментируя уход госпожи Батуриной с поста члена попечительского совета, представители лондонского фонда заявили, что «история с одним из директоров Be Open оказалась для нас новостью, и мы действовали в соответствии с ней… (Елена Батурина.— “Ъ”) покинула свой пост по взаимному согласию сторон, это решение вступило в силу немедленно».

Finance Uncovered, кроме того, цитирует и представителей самой госпожи Батуриной. «Доминго Пласас Руис — один из членов правления (Be Open.— “Ъ”). Как мы понимаем, хоть он и замешан в некотором расследовании в Испании, которое не имеет никакого отношения к его положению члена правления (фонда.— “Ъ”), он не был осужден за преступление какого бы то ни было рода»,— цитирует сайт представителя госпожи Батуриной.

Николай Зубов