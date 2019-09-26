Глава ДНР отклонил предложение о введении белорусских миротворческих сил

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) не нуждается в белорусских миротворческих силах для обеспечения порядка на своей территории и границах, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, предоставленное Минском место для переговоров контактной группы является достаточным вкладом в мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев в регион, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны рассматривать участники конфликта, к которым Россия себя не относит.
«Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем»,— сказал господин Пушилин (цитата по «Донецкому агентству новостей»).
Напомним, господин Лукашенко неоднократно заявлял о готовности участвовать в урегулировании конфликта на востоке Украины в случае, если на это дадут свое согласие Киев и Москва.
О последних переговорах по урегулированию конфликта в регионе — в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».
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