Глава ДНР отклонил предложение о введении белорусских миротворческих сил

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) не нуждается в белорусских миротворческих силах для обеспечения порядка на своей территории и границах, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его мнению, предоставленное Минском место для переговоров контактной группы является достаточным вкладом в мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев в регион, чтобы взять под контроль российско-украинскую границу. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о миротворцах в Донбассе должны рассматривать участники конфликта, к которым Россия себя не относит.

«Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем»,— сказал господин Пушилин (цитата по «Донецкому агентству новостей»).

Напомним, господин Лукашенко неоднократно заявлял о готовности участвовать в урегулировании конфликта на востоке Украины в случае, если на это дадут свое согласие Киев и Москва.

О последних переговорах по урегулированию конфликта в регионе — в материале “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».