Отопление включили во всех жилых домах и соцобъектах Москвы

В Москве завершились все мероприятия по подаче тепла в жилые дома и объекты социальной сферы Москвы. Из-за раннего похолодания в столице начали давать отопление 23 сентября — на два дня раньше, чем в прошлом году.

«Теплом обеспечены 33 323 жилых зданий (100% от общего количества) и 7 826 социальных объектов (100% от общего количества), в том числе школ 3056, детских садов — 2410, больниц — 1490, поликлиник — 870»,— говорится в сообщении ПАО МОЭК, обеспечивающего подачу тепла в столице.

Сейчас продолжаются работы по подключению прочих зданий (торговые помещения, офисы и другие). Полностью подключение тепла на все объекты Москвы будет завершено 27 сентября 2019 года.

Как отопление влияет на экономику, читайте в материале “Ъ” «Считать от печки».