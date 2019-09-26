Бюджетные кредиты регионам могут реструктуризировать при инвестициях в инфраструктуру

Минфин подготовит предложение по реструктуризации 75 млрд руб. бюджетных кредитов регионов, если они инвестируют средства в развитие инфраструктуры и реализацию новых проектов, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Также для 10 регионов будут приняты специальные программы по увеличению экономического потенциала при поддержке федерального центра.

«Мы готовим предложение по облегчению бремени по возврату кредитов перед РФ. На следующий год субъекты РФ должны вернуть 75 млрд руб. бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим возможности по реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, которые реализуются в регионах, в инфраструктуру»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). Минфин также намерен увеличить в бюджете объем средств для поддержки сельских территорий, добавил первый вице-премьер.

Напомним, господин Силуанов в сентябре на Московском финансовом форуме спрогнозировал рост экономики России в 2020 году на уровне 2%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не согласился с ним, назвав 1,3% роста экономики в следующим году «потолком».

О чем еще говорили на форуме — в материале “Ъ FM” «Бедность как порог».