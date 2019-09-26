Сенатор Сергей Лукин выступил с законодательным предложением на заседании Совета Федерации

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25 сентября стартовала осенняя сессия верхней палаты Парламента. На 465-м заседании Валентина Матвиенко вновь избрана на должность Председателя СФ, сенаторы единогласно поддержали её кандидатуру. Необходимо отметить, что именно благодаря усилиям Валентины Матвиенко, впервые возглавившей палату регионов в 2011 году, Совет Федерации завоевал высокий авторитет и стал важной составляющей законотворческого процесса. Избрание Валентины Матвиенко на пост спикера будет способствовать дальнейшему укреплению эффективности Совфеда, убеждены парламентарии.

Также члены Совета Федерации приняли решения относительно ряда ключевых назначений, одобрив представленные Президентом РФ кандидатуры. Заместителем генерального прокурора России назначен Государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации Николай Шишкин. В органах прокуратуры он служит 32 года, с 2006 года – в должности прокурора Воронежской области. В ходе обсуждения сенатор Сергей Лукин подчеркнул:

Вся трудовая деятельность Николая Анатольевича проходила на территории Воронежской области. Мы знаем его как высокопрофессионального специалиста, грамотного управленца и справедливого прокурора. Я уверен в том, что в развитии надзорной деятельности в должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин принесёт большую пользу нашей Родине.

Заместителем Председателя Счетной палаты РФ назначена Заслуженный экономист России Галина Изотова. Многие годы она посвятила работе в финансовой сфере, государственной службе и политической деятельности, на момент представления к новой должности работала в Воронежском «Агентстве инноваций и развития» и являлась советником генерального директора ФГУП «Почта России». По мнению парламентариев, в лице Галины Изотовой Счетная палата обретёт профессионала высочайшей квалификации, прекрасно понимающего механизмы структурирования бюджета и владеющего инструментами регулирования эффективности бюджетных расходов и инвестиций.

В рамках повестки дня заседания члены Совета Федерации рассмотрели ряд законопроектов и высказались по актуальным вопросам. Сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин в своем выступлении поднял актуальную для большинства регионов страны тему «потребительского экстремизма» в строительстве.

Парламентарий заявил:

— Сфера долевого строительства представляет собой один из важных и чрезвычайно сложных вопросов правового регулирования. В сентябре Национальным объединением застройщиков жилья и единым Институтом развития строительной отрасли в 29 регионах России был проведён экспертный опрос, в результате которого выяснилось, что 70% опрошенных компаний сталкиваются с проблемой «потребительского экстремизма».

Под этим термином, точно отражающим суть явления, понимается целенаправленное генерирование претензий и судебных исков к застройщикам со стороны профессиональных юристов, по доверенности формально представляющих интересы дольщиков, по поводу реальных и мнимых недостатков объектов строительства. Цель подобных атак – не устранение строительных дефектов, а получение материальной выгоды в виде возможных судебных выплат ответчика в пользу истца, пояснил Сергей Лукин.

К сожалению, в последнее время в сфере жилищного строительства распространилась практика злоупотребления правом со стороны потребителя, причем активную роль в этом процессе играют юридические компании, заинтересованные именно в судебном разрешении споров и взыскании денежной компенсации. Сразу же после сдачи жилого дома почтовые ящики новоселов заполняются листовками с коммерческими предложениями: «Поможем наказать застройщика», «Мы знаем, как погасить ипотеку за счет застройщика».

Суммы исков зачастую многократно превышают реальную стоимость устранения строительных дефектов. Суды, как правило, встают на сторону потребителя. В этой ситуации страдают добросовестные застройщики, готовые устранять за свой счет недоделки в построенных домах: они тратят на судебные споры время и деньги, что осложняет реализацию текущих и планирование последующих проектов.

По мнению члена Совета Федерации Сергея Лукина, в условиях перехода строительства жилья на проектное финансирование взыскание «юристами-экстремистами» с застройщиков необоснованно высоких сумм негативно сказывается на финансовой устойчивости как отдельных девелоперов, так и жилищной отрасли в целом.

За последние два года юридическая помощь в отсуживании неустоек превратилась в настоящий бизнес. Суды по всей стране захлестнула волна исков к строительным компаниям. В поисках справедливости застройщики вынуждены обращаться не только в суды, но и в законодательные и исполнительные органы власти.

Необходимо внести изменения в действующее законодательство для обеспечения баланса интересов на рынке жилищного строительства, при котором потребитель добьется оперативного устранения строительных дефектов. А застройщик будет защищен от завышенных необоснованных финансовых претензий, – подчеркнул Сергей Лукин, отметив, что в международной практике действуют меры по противодействию подобным злоупотреблениям. В соответствии с директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза, потребителю сначала предоставляется право потребовать от продавца ремонт или замену товара, и только после этого появляется возможность наложить финансовое взыскание.





С целью выработки соответствующих изменений в законодательную базу, по инициативе сенатора Сергея Лукина Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также Комитету по законодательству поручено организовать парламентские слушания по противодействию потребительскому экстремизму в строительстве с привлечением региональных застройщиков, Министерства строительства России и депутатов Государственной Думы.

В завершение заседания Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила о высокой оценке деятельности членов Совета Федерации руководством страны и награждении ряда сенаторов правительственными наградами. Соответствующий указ был подписан несколькими днями ранее Президентом России Владимиром Путиным. Член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Церемония награждения состоится в Кремле.

Ольга Вороновская