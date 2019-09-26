Приложения с клавиатурами в iOS 13 могут стать причиной утечки данных

Американская корпорация Apple через свой блог объявила о неисправности в недавно выпущенной оперативной системе iOS 13, благодаря которой сторонние приложения клавиатур вроде SwiftKey от Microsoft или GOOGL от Google могут получить неразрешенный доступ к личным данным смартфонов.

Проблемы не было замечено с встроенной клавиатурой Apple, а также с теми сторонними приложениями, которые не требуют полного доступа к системе. В Apple утверждают, что неисправность будет устранена в ближайшее время.

Это уже вторая проблема с новой операционной системой Apple за неделю. Ранее выяснилось, что контактные данные могли храниться в iPhone без необходимости ввода пароля или биометрической идентификации. Apple решила эту проблему во вторник.

Евгений Федуненко