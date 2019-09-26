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В Удмуртии избрали нового главу Ярского района

Нового главу Ярского района выбрали в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, им стал председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев.

«20 народных избранников отдали голоса в пользу Александра Старцева, трое — за Сергея Щепина, пять бюллетеней признаны недействительными»,— отмечает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, что глава Ярского района Удмуртии Тамара Уткина ушла в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. Ее заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в совет депутатов муниципалитета 19 августа. Изначально на пост нового главы претендовали семь кандидатов. 24 сентября они представили конкурсной комиссии конкретные предложения по развитию Ярского района. Финалисты Александр Старцев и Сергей Щепин набрали 332 и 271 баллов соответственно.

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