В Удмуртии избрали нового главу Ярского района

Нового главу Ярского района выбрали в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, им стал председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев.

«20 народных избранников отдали голоса в пользу Александра Старцева, трое — за Сергея Щепина, пять бюллетеней признаны недействительными»,— отмечает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, что глава Ярского района Удмуртии Тамара Уткина ушла в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. Ее заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в совет депутатов муниципалитета 19 августа. Изначально на пост нового главы претендовали семь кандидатов. 24 сентября они представили конкурсной комиссии конкретные предложения по развитию Ярского района. Финалисты Александр Старцев и Сергей Щепин набрали 332 и 271 баллов соответственно.