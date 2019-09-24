В Удмуртии определили двух кандидатов на должность главы Ярского района

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Финалистами стали председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев и глава МО «Пудемское» Сергей Щепин. Местные депутаты выберут нового главу на сессии 26 сентября.

Изначально на пост главы претендовали семь кандидатов. 24 сентября они представили конкурсной комиссии конкретные предложения по развитию Ярского района. Финалисты Александр Старцев и Сергей Щепин набрали 332 и 271 баллов соответственно.

Напомним, что глава Ярского района Удмуртии Тамара Уткина ушла в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. Ее заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в совет депутатов муниципалитета 19 августа. Согласно уставу района, с 20 августа полномочия главы исполняет Антон Мышкин. Ранее он исполнял обязанности замглавы муниципалитета по экономике и финансам.