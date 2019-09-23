На пост главы Ярского района Удмуртии претендуют 7 кандидатов

Семь человек претендуют на должность главы Ярского района Удмуртии. Прием документов от кандидатов завершился 20 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Претендентами на обозначенный пост являются глава МО «Дизьминское» Алена Поздеева, глава МО «Пудемское» Сергей Щепин, врио главы Ярского района Антон Мышкин, председатель совета депутатов Ярского района Александр Старцев, гендиректор ООО «ИнтерТех» Кирилл Веретенников, директор ярской школы №2 Алексей Жуйков и глава МО «Кожильское» Глазовского района Сергей Буров.

Напомним, что глава Ярского района Удмуртии Тамара Уткина ушла в отставку по собственному желанию в августе 2019 года. Ее заявление о досрочном прекращении полномочий поступило в совет депутатов муниципалитета 19 августа. Согласно уставу района, с 20 августа полномочия главы исполняет Антон Мышкин. Ранее он исполнял обязанности замглавы муниципалитета по экономике и финансам. Сам конкурс на должность главы Ярского района Удмуртии пройдет 24 сентября.