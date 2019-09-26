Денис Паслер пообещал помочь детям из семьи священника Николая Стремского

Органы власти Оренбуржья позаботятся о детях из семьи священника Николая Стремского. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Instagram.

«Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос - показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех», — написал господин Паслер.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал несовершеннолетних главу самой большой семьи в России, священника Николая Стремского до 12 ноября 2019 года. Он обвиняется в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), развратных действиях (ч.4 п. б; ст. 135 ч.3), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Фигурантами дела также стали его дочь и ее супруг, обвиняемые в незаконном лишении свободы по предварительному сговору (ст. 127 ч.2 пп. а,д,ж УК РФ.).

Николай Стремский вместе с супругой Галиной воспитывают 70 приемных детей. Родных детей у священника нет.

Алена Смирнова