Священник Николай Стремский отстранен от богослужений на время следствия указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина. Об этом сообщается на официальном сайте Оренбургской митрополии.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России до 12 ноября 2019 года. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе обвиняется в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), развратных действиях (ч.4 п. б; ст. 135 ч.3), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Суд также арестовал дочь Николая Стремского и его зятя до 12 ноября 2019 года. Они подозреваются в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору (ст. 127 ч.2 пп. а,д,ж УК РФ.)

Николай Стремский вместе с супругой Галиной воспитывают 70 приемных детей. Родных детей у священника нет.

Ранее священнослужителя задерживали за езду в нетрезвом состоянии. За правонарушение он был лишен прав.

Андрей Сазонов