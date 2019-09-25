Суд в Оренбурге арестовал священника, воспитывающего 70 детей

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал главу самой большой семьи в России, священника Николая Стремского до 12 ноября 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе вместе с супругой Галиной воспитывают 70 приемных детей. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Местные СМИ сообщили о том, что священника подозревают в насилии в отношении детей. Следственное управление Следственного комитета России по региону ситуацию не комментирует.

Ранее священнослужителя задерживали за езду в нетрезвом состоянии. За правонарушение он был лишен прав.

Евгений Чернов