В Краснодаре начали оформлять общественный транспорт в едином стиле

Фото: администрация Краснодара

Сегодня, 26 сентября, в краснодарском троллейбусном депо № 2 прошла презентация обновленного подвижного состава в едином стиле. Согласно новому регламенту, под единый стиль попали муниципальные и частные автобусы, а также троллейбусы.

Как сообщили в мэрии, сделано это для удобства пассажиров. Типизированы информационные стикеры, регламентированы места размещения информации, чтобы пассажирам было быстрее и лучше ориентироваться в салоне.

Сообщается, что до конца года в едином стиле оформят 35 новых трамваев, 12 троллейбусов с автономным ходом, 40 автобусов средней и малой вместимости. На остальном подвижном составе стикеры заменят поэтапно, по мере износа старых информационных таблиц.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, часть краснодарских перевозчиков обратилась в УФАС с жалобой на транспортный департамент администрации Краснодара, который якобы обязал всех перевозчиков убрать рекламные объявления с бортов автобусов. Антимонопольное ведомство нашло в этом нарушение закона о защите конкуренции и обязало мэрию кубанской столицы отменить данное распоряжение. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что регламент информационного оформления общественного транспорта носит, в первую очередь, рекомендательный характер. Значительная часть транспортников — и городское трамвайно-троллейбусное управление, и несколько частных перевозчиков, — по его словам, регламент поддержали и уже начали оформлять подвижной состав в соответствии с ним.

Василий Хитрых