Мэрия Краснодара не запрещала перевозчикам использовать рекламу на бортах автобусов

В администрации кубанской столицы прокомментировали решение Краснодарского УФАС в части отмены запрета на использование городскими перевозчиками рекламы на бортах автобусов. По словам вице-мэра Артема Доронина, частным компаниям, работающим на маршрутах Краснодара, никто не запрещал размещать рекламу, поскольку принятый в мэрии регламент не является правовым актом и носит рекомендательный характер.

Чиновник отмечает, что нормативы по созданию единого стиля общественного транспорта были приняты для удобства пассажиров, а также, чтобы сократить количество «визуального мусора» в Краснодаре. С ними согласились специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления и ряд частных перевозчиков, но при условии убрать рекламу с бортов автобусов только тогда, когда истекут сроки рекламных контрактов.

«Регламент – это не правовой акт, а методическая рекомендация. При этом - важная рекомендация для организации качественного внешнего вида, визуального удобства для пассажиров и поддержания эстетично состояния общественного транспорта Краснодара. Это позиция департамента транспорта и дорожного хозяйства, администрации города. И мы готовы, при необходимости, отстаивать эту позицию в суде», - заявил Артем Доронин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ряд краснодарских перевозчиков обратился в УФАС с просьбой повлиять на администрацию города, якобы запретившую им использовать рекламу на бортах автобусов. И это, по словам обратившихся, должно было быть сделано в срок до 1 сентября текущего года. Антимонопольное ведомство посчитало, что данные мэрией рекомендации нарушают Конституцию РФ и нормы «Закона о защите конкуренции», а также приведут убыткам хозяйствующих субъектов, и выдала департаменту транспорта и дорожного хозяйства предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

Дмитрий Михеенко