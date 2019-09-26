Уголовное дело возбуждено после авиапроисшествия в Барнауле

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия с самолетом авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. Дело заведено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Авиаинцидент произошел вечером 25 сентября. На борту самолета, прилетевшего из Вьетнама, находился 331 пассажир. При посадке самолета произошло возгорание задней правой стойки шасси. Пожар был локализован, пассажиры эвакуированы. По данным следственного управления, при эвакуации пострадали 56 пассажиров. Один из пассажиров находится в медицинском учреждении, состояние удовлетворительное.

Об инциденте в аэропорту Барнаула читайте в материале “Ъ” «Слава богу, мы живы!»

Оксана Павлова