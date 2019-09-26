Самолет с 334 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула

В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Azur Air, следовавший рейсом Камрань-Барнаул. В результате произошло возгорание шасси. По данным регионального управления МЧС, эвакуированы 334 пассажиров рейса, а также десяти членов экипажа.

Пожар ликвидирован в 21:40 по местному времени, серьезно пострадавших нет, уточняет МЧС. За помощью обратились 49 человек, у 23 диагностированы легкие травмы.

По данным правительства Алтайского края, утренние рейсы из Барнаула по причинам, связанным с работой аэропорта, задерживаться не будут. На 9:30 по местному времени назначен рейс Барнаул-Камрань.

Об инциденте в аэропорту Барнаула читайте в материале “Ъ” «Слава богу, мы живы!»

Оксана Павлова