С начала 2019 года граждане могут зарегистрировать юридическое лицо и стать индивидуальным предпринимателем без уплаты государственной пошлины, если необходимый пакет документов направлен в Единый регистрационный центр электронной форме с помощью сервиса ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», через многофункциональные центры и нотариусов.

Электронная регистрация бизнеса сокращает не только время, но и расходы на его создание.

Так, с начала текущего года в электронной форме с целью регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей поступило 28 410 заявлений, в том числе, через МФЦ - 62% (17 612), - это около 50% от всех представленных документов. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было направлено 6 453 «электронных» заявления, через МФЦ - 10 758.

При обращении с заявлением о государственной регистрации на бумажном носителе в Единый регистрационный центр, обязанность уплаты госпошлины сохраняется:

за регистрацию юридического лица - 4000 рублей;

за внесение изменений в учредительные документы юридического лица - 800 рублей;

за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - 800 рублей;

за прекращение деятельности физическим лицом в качестве ИП - 160 рублей.

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