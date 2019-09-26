Суд отменил приговор бывшему главе Еврейской автономной области

Суд Еврейской автономной области (ЕАО) отменил приговор бывшему губернатору региона Александру Винникову и направил дело на новое рассмотрение, сообщил ТАСС адвокат Степан Гурский. Ранее с вынесенным приговором были не согласны как сторона защиты, так и Генпрокуратура, требовавшая более сурового наказания.

«Отменили решение суда первой инстанции как незаконное, дело направили снова в Биробиджанский районный суд для рассмотрения в ином составе суда»,— сказал представитель защиты бывшего главы области.

Напомним, 15 июля Биробиджанский районный суд приговорил бывшего главу области Александра Винникова к четырем годам колонии условно. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2015 годах он склонил главу управления здравоохранения к тому, чтобы провести фиктивные тендеры и закупить медоборудование для онкодиспансера по завышенной цене. Ущерб бюджетам России и ЕАО оценивается в сумму свыше 24 млн руб.

О том, как экс-глава региона, избежав колонии, остался недоволен приговором,— в материале “Ъ” «Подстрекательство губернатора оказалось условным».