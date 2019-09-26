Минкавказ предложил создать единый госорган для контроля над производством минералки

Контроль над процессом производства природной минеральной воды и компаниями-производителями необходимо передать в ведение одного уполномоченного органа, заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. «Считаю важным зафиксировать в итоговом документе необходимость создания или определения уполномоченного органа государственной власти, который сможет аккумулировать информацию по всей цепочке жизненного цикла воды — от добычи из конкретного источника до ее реализации»,— сказал он на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (цитата по «Интерфаксу»).

Минпромторг предложил в качестве эксперимента маркировать минеральную и питьевую воду с 1 октября 2019-го по 30 сентября 2020 года. Оператором маркировки воды станет ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что необходимо начать маркировку питьевой воды, поскольку более 25% товаров являются подделкой (в среднем по России). В некоторых регионах этот показатель достигает 80%. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод выступил против маркировки, сославшись на «незначительность» объема контрафакта.

О позиции налоговой службы — в публикации “Ъ” «ФНС мутит минеральную воду».