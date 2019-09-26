Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Барнауле, получат компенсации

Авиакомпания Azur Air выплатит компенсации пассажирам, пострадавшим при жесткой посадке в аэропорту Барнаула, сообщает пресс-служба перевозчика. Сумма выплат не уточняется.

«Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. Azur Air прикладывает максимум усилий для решения сложившейся ситуации, работает оперативный штаб»,— говорится в сообщении. Помимо этого, компания предоставит пассажирам рейса трансфер до дома. Все расходы перевозчик пообещал взять на себя.

Напомним, вечером 25 сентября самолет Azur Air, следовавший рейсом Камрань-Барнаул, совершил жесткую посадку. По данным МЧС, эвакуированы 334 пассажира. За медицинской помощью обратились более 50 человек.

Об инциденте в аэропорту Барнаула читайте в материале “Ъ” «Слава богу, мы живы!»

Юлия Сасевич