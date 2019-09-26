Рогозин поблагодарил украинских специалистов за обслуживание ракеты «Союз-ФГ»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил украинских специалистов за обслуживание последнего пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», «несмотря на все проблемы, которые есть в наших межгосударственных взаимоотношениях». «Я бы хотел их поблагодарить. Раньше мы были одной семьей. Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем снова одной семьей»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию экипаж с позывным «Сарматы». Он в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда».

Запуск ракеты «Союз-ФГ» стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты, использующей украинскую систему управления. Со следующего года космонавтов станут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а». На этом носителе установлены современные цифровые системы, а все компоненты полностью изготавливаются в России.