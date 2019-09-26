«Союз МС-15» прибыл на МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж с позывным «Сарматы» — космонавта «Роскосмоса» Олега Скрипочку, космонавта NASA Джессику Меир и участника космического полета от Объединенных Арабских Эмиратов Хаззу Аль Мансури. Корабль в штатном режиме пристыковался к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

«Программой полета была предусмотрена четырехвитковая схема сближения "Союза" со станцией»,— рассказали в «Роскосмосе».

Запуск ракеты «Союз-ФГ» стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты, использующей украинскую систему управления. Со следующего года космонавтов станут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а». На этом носителе установлены современные цифровые системы, а все компоненты полностью изготавливается в России.