Экс-начальнику полиции Армении предъявили обвинение по делу о беспорядках 2008 года

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение бывшему начальнику полиции страны Алику Саркисяну, инкриминировав ему действия, направленные на сокрытие преступлений, совершенных 1 марта 2008 года во время массовых столкновений оппозиции со стражами порядка.

«Экс-начальник полиции Армении Саркисян обвиняется в злоупотреблении служебным положением, приведшем к тяжким последствиям, в совершении официального подлога, а также в сокрытии особо тяжкого преступления»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения Специальной следственной службы. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

В 2018 году власти Армении возобновили расследования преступлений бывших представителей политической элиты. Следственный комитет страны тогда возбудил уголовные дела против экс-премьера Овика Абрамяна и господина Саркисяна. Их обвинили в превышении служебных полномочий и махинациях.

О деле бывшего президента Армении читайте в публикации “Ъ”.