Четыре магистерские программы ВШЭ вошли в рейтинг QS

Четыре программы Высшей школы экономики (ВШЭ) вошли в топ-100 рейтинга лучших магистерских программ мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Программы «Системы больших данных» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» расположились в диапазоне 51+. «Международный бизнес» занимает 83-ю позицию, «Финансовая экономика» — 86-ю.

Ранее 13 российских университетов вошли в список 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников согласно рейтингу QS. Выше всех оказался МГУ имени Ломоносова, который занял 101-ю строчку.

О других достижениях российских вузов читайте в публикации “Ъ” «В России стало больше лучших университетов».