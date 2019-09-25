Электромобили Porsche будут отличаться в зависимости от рынка

Компания Porsche будет адаптировать серийные электромобили для разных рынков, сообщает Autocar со ссылкой на председателя правления немецкого автопроизводителя Оливер Блуме.

«Дизайн везде будет одинаковым, но технические характеристики мы намерены варьировать в зависимости от местного законодательства или особенностей рынка, — пояснил господин Блуме. — Кроме того, ничто не мешает нам делать более доступные версии или наоборот, готовить эксклюзивные модификации».

Напомним, премьера первого в истории Porsche серийного электромобиля — модели Taycan — состоялась в сентябре 2019 года.