Белгородэнерго приняло участие в выставке транспорта на природном газе

Фото: пресс-служба Белгородэнерго
Выставка автомобилей – участников международного автопробега газомоторной техники на сжиженном природном газе и автомобилей белгородских компаний, работающих на газомоторном топливе, состоялась 25 сентября в рамках международного автопробега «Голубой коридор — газ в моторы 2019». Участие в демонстрации приняли порядка 30 автомобилей, в числе которых и техника «Россети Центр Белгородэнерго».
Участники и гости экспозиции познакомились с новейшими образцами газомоторной техники крупнейших автомобильных заводов, промышленных и автотранспортных предприятий страны, обсудили перспективы расширения и применения природного газа в качестве топлива для двигателей, меры государственной поддержки, обменялись мнениями по вопросам эксплуатации транспортных средств на природном газе. Заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента экономического развития Олег Абрамов рассказал о развитии рынка газомоторного топлива на территории Белгородской области.
К областному проекту по интенсивному развитию рынка газомоторного топлива Белгородэнерго присоединилось в текущем году в соответствии с Соглашением о взаимодействии, подписанным генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским и губернатором Белгородской области Евгением Савченко. В соответствии с трехлетней дорожной картой на компримированный природный газ (метан) будет переведено 212 единиц техники, в текущем году переоборудован 51 автомобиль. По прогнозам специалистов, это приведет к уменьшению вредных выбросов в атмосферу, снижению затрат на топливо и увеличению срока эксплуатации двигателей. Дополнительным преимуществом станет принятое на региональном уровне 50-процентное снижение ставки транспортного налога.
Обучение по программе подготовки водителей для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием уже прошли 122 сотрудника Белгородэнерго.
Справка. Масштабный международный автопробег «Голубой коридор — газ в моторы 2019» стартовал в августе текущего года в Стамбуле, российская его часть – 20 сентября в Краснодарском крае на компрессорной станции «Русская». Маршрут проходил по территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей, впереди — Московская и Новгородская области. Финиш автопробега состоится 3 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» в рамках Петербургского международного газового форума. Протяженность российского участка — 2 760 км. Участие в мероприятии принимают более 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств, использующих в качестве топлива компримированный и сжиженный природный газ.