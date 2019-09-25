Путин: ЦБ «немножко подкрутил» макроэкономические показатели

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством рассказал о причинах снижения инфляции ниже прогнозных значений. По его словам, Центробанк «немножко подкрутил макроэкономические показатели».

На совещании выступил глава Минэкономики Максим Орешкин. Он рассказал, что инфляция в 2019 году будет на уровне 3,6%, а в первом квартале 2020-го — ниже 3%. По его словам, инфляция снижается быстрее, чем ожидалось.

«Это отчасти понятно,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).— Потому что мы знаем этот "навес", который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей».

Максим Орешкин сказал, что на самом деле «не совсем такая ситуация». «Я знаю, слышал ваши дискуссии»,— сказал на это Владимир Путин.

Также президент на встрече попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проконтролировать, чтобы в экономику направлялось такое количество бюджета, которое она в состоянии освоить.«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен»,— уверен господин Путин.

Ранее Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России на прошлой неделе. До этого несколько недель подряд наблюдалась дефляция в размере 0,1%. В проект федерального бюджета на 2020 год заложена инфляция в размере 3%.

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