Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России на прошлой неделе

Потребительские цены в России с 17 по 23 сентября 2019 года показали нулевую динамику после нескольких недель дефляции в размере 0,1%, сообщается на сайте Росстата. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 0,9%, свинину — на 0,4%, пшено — на 0,3%, макаронные изделия и вермишель — на 0,2%, плодоовощную продукцию — на 1,7%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились. С начала года инфляция составила 2,2%.

Напомним, в проект федерального бюджета перед внесением его правительством в Госдуму заложен трехпроцентный прогноз инфляции на 2020 год. Инфляция 2019 года в прогнозе и бюджете заложена в размере 3,8%.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Бюджет сэкономит на инфляции».