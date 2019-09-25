Ростехнадзор проверит НПЗ в Киришах

Ростехнадзор проведет проверку по факту пожара на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), произошедшего на предприятии 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По факту произошедшего на заводе создана комиссия. По окончанию ее работы будут приняты решения о дальнейших контрольных мероприятиях.

Напомним, что возгорание на территории завода по второму номеру сложности тушили в понедельник. Сегодня на НФЗ вновь устраняли возгорание.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Пожар на "Кинеф" не отразился на стоимости акций владельца НПЗ».