На Киришском НПЗ вновь устраняли возгорание

Второе ЧП за неделю произошло на территории Киришского НПЗ в Ленобласти. По данным МЧС по региону, около 11:35 поступило сообщение о возгорании на производстве, происходило факельное горение одной из установок. Тушение заняло 10 минут. Пострадавших нет.

Напомним, что пожар на заводе «Кинеф» в Киришах произошел и 23 сентября. Ущерб от пожара оценили в 200 млн рублей. Его тушили по второму номеру сложности.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Пожар на "Кинеф" не отразился на стоимости акций владельца НПЗ».