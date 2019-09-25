Суд отказался арестовывать подозреваемого в расклеивании портретов политиков на могилах в Петербурге

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство дознания об избрании меры пресечения активисту движения «Агит Россия» Павлу Иванкину, подозреваемому по п.а ч.2 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) в виде заключения под стражу. Отдел дознания просил арестовать его, мотивируя это тем, что Иванкин может продолжить совершать аналогичные преступления и административные правонарушения. Прокуратура данное ходатайство поддержала, однако суд дознанию и надзорному ведомству отказал, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что по версии следствия, активисты «Агит России» провели акцию «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. Они приклеили к безымянным могилам фотографии Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Евгения Пригожина, Владимира Соловьева и других известных медиаперсон.

Подозреваемый по этому делу Павел Иванкин был задержан 23 сентября. Еще два человека проходят свидетелями. При этом в самом движении «Агит Россия» свою причастность к акции отрицают.