В деле о размещении фотографий политиков на кладбище появился подозреваемый

В Петербурге на двое суток задержан активист движения «Агит Россия» Павел Иванкин. Его подозревают по ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) за расклейку фотографий российских политиков и телеведущих на могилах Смоленского лютеранского кладбища. В Василеостровское УМВД Иванкин был доставлен после обыска у него дома, в рамках которого сотрудники Центра «Э» изъяли нотбуки, принтер, мобильные телефоны, банковские карты и оппозиционные листовки, которые могут служить вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Еще два человека проходят по данному делу в качестве свидетелей. Речь о 35-летнем Григории Кудрявцеве и 33-летнем Андрее Жексимбаеве. В самом движении «Агит Россия» свою причастность к акции отрицают.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что неустановленные активисты провели акцию «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. Они приклеили к безымянным могилам фотографии Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Евгения Пригожина, Владимира Соловьева и других известных медиаперсон.