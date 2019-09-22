Полиция задержала активистов по делу о размещении портретов политиков на кладбище

В УМВД Василеостровского района Петербурга в настоящий момент удерживаются Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев. Они были задержаны в рамках возбужденного ранее уголовного дела об акции с развешиванием фотографий Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Дмитрия Пескова на могилах на Смоленском кладбище. При этом Жексимбаева и Кудрявцева не допрашивали должным образом даже в качестве свидетелей. Подозреваемыми их тоже не объявляли, тем не менее, продолжают удерживать в здании УМВД. Там же находится подозреваемый по этому делу активист «Агит России» Павел Иванкин, который в ходе допроса заявил, что отношения к акции не имеет. Об этом сообщает Telegram-канал «ОВД Инфо».

Активисты «Агит России» утверждают, что их организация непричастна к развешиванию фотографий на могилах, и считают эту акцию провокацией силовиков. Дело возбуждено по статье 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что неустановленные активисты провели акцию «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище в Петербурге. Они приклеили к могилам лица известных в России политиков, бизнесменов и телеведущих.