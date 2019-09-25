Путин: несколько регионов столкнулись со сбоями при подготовке отопительного сезона

Президент Владимир Путин на встрече с правительством сообщил, что в нескольких регионах России есть проблемы с началом отопительного сезона. Он поручил правительству следить за ситуацией.

«Первый вопрос, безусловно, о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Я знаю, что в некоторых регионах уже, к сожалению, столкнулись со сбоями, с проблемами»,— сказал глава государства.

Отопительный сезон начался в 47 регионах России, отчитался на встрече глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, подготовка ведется в плановом режиме. Полная готовность заявлена в 2173 муниципальных образованиях из 2693.

«Индекс готовности более 80%. Мы идем в том же темпе, что и в аналогичный период прошлого года»,— утверждает министр (цитата по ТАСС). По словам господина Якушева, освоено 135 млрд руб. — это 62% запланированных объемов.

Господин Путин попросил наблюдать за ситуацией «самым внимательным образом». «Вы знаете, есть все-таки проблемные регионы, там и с запасами (есть проблемы.— “Ъ”). Надо, чтобы все было в полном объеме; там, где еще и топливо нужно, чтобы было гарантировано в нужных объемах, и угли чтобы были, и мазут топочный чтобы был»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в Москве отопление начали давать в жилые дома в начале недели, так как среднесуточная температура упала ниже 8°С. В Еврейской автономной области из-за проблем с началом отопительного сезона ввели режим ЧС в трех районах региона.